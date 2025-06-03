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Ergene Mahallesi’nde 5 Göçmen Yakalandı

YOL KONTROLÜNDE YAKALAMALAR

Tekirdağ’ın Ergene Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele amacıyla bölgede kontrollerini sıkı tutuyor. Bu kapsamda yapılan uygulama sırasında durdurulan bir araçta, farklı uyruklardan 5 düzensiz göçmen ile onları yurda yasa dışı yollardan soktuğu değerlendirilen bir organizatör ele geçirildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Yakalanan yabancı uyruklu kişilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği ifade ediliyor. Öte yandan, organizatör hakkında adli işlemlerin başladığı bilgisi verildi. Jandarma, düzensiz göçle mücadelesine kesintisiz devam ediyor.

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