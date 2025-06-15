Ergenler Şokta, 21 Yaş Altına Avm Yasağı!

YENİ UYGULAMA: 21 YAŞ ALTI GİRİŞ YASAĞI

Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren büyük bir alışveriş merkezi zinciri, dikkat çeken bir karar alıyor. Optimum Alışveriş Merkezi, 21 yaşından küçük bireylerin alışveriş merkezine yalnız başlarına giriş yapamayacağını açıkladı. Bu yeni uygulama sosyal medyada hızla yankı bulurken, destekleyenler ve eleştirenler arasında yoğun tartışmalar ortaya çıktı. Öncelikle yalnızca 18 yaş altındaki bireyleri kapsayan refakatsiz giriş yasağı, yeni düzenlemeyle birlikte 21 yaş altındaki gençleri de kapsıyor. Alışveriş merkezi yönetimi, bu kararın arkasındaki gerekçeyi son dönemde artış gösterdiği iddia edilen güvenlik endişeleri olarak gösteriyor. Yönetim, uygulamanın geçici değil, kalıcı bir güvenlik politikası olduğunu belirtiyor.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI

Kararın duyurulmasından sonra sosyal medya kullanıcıları arasında iki farklı görüş ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, gençlerin alışveriş merkezi içindeki potansiyel güvenlik risklerine karşı alınan bu önlemi olumlu bulurken, diğerleri bu uygulamanın genç bireyleri toplumdan dışlayıcı ve ayrımcı bir karar olduğunu savunuyor. Uzmanlar, özel mülkiyete ait alışveriş merkezlerinin belirli kurallar koyma hakkına sahip olduğunu belirtiyor fakat bu kuralların temel hak ve özgürlüklerle çelişmemesi gerektiği konusunda da uyarıyor.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Yaşa dayalı sınırlamaların, ölçülülük ilkesine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği ve açık bir hukuki gerekçeye dayanması gerektiği vurgulanıyor. Uygulamanın toplumu nasıl etkileyeceği ve hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği, önümüzdeki günlerde daha derin bir tartışma konusu olacaktır. Alışveriş merkezi yönetimlerinin güvenlik politikaları ile bireysel özgürlükler arasındaki hassas denge, bu tür kararlarla yeniden gözler önüne seriliyor.