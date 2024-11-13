“Ergin Ataman’dan NBA’e Dikkat Çeken Sözler”

PANATHINAIKOS’TAN ETKİLEYİCİ GALİBİYET

THY Euroleague’in 9. haftasında, Ergin Ataman’ın yönettiği Yunan kulübü Panathinaikos, sahasında oynadığı maçta İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 11 sayı geriye düştüğü bir süreçte 93-87 mağlup etti. Bu önemli galibiyetle birlikte Panathinaikos, sezon içerisinde büyük bir moral ve motivasyon elde etti.

UYGULAMA AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ergin Ataman, kulübün duyurduğu yeni telefon uygulaması “Club 1908” hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Panathinaikos’un uygulama konusundaki başarısını vurgulayan Ataman, “Şampiyonuz. Sezon başı itibarıyla Avrupa’nın en iyi salonu bizde, dünyanın da en iyilerinden biri. Şimdi en iyi takım uygulamalarından biri de bizde. Belki de en iyi taraftarlara sahibiz. Belki NBA takımları OAKA’ya gelmeyi önemser ama bence NBA yönetimi Panathinaikos’un Avrupa’da yaptıklarının ardından dikkat etmeli.” diyerek görüşlerini ifade etti.

NBA DAVETİ İÇİN AÇIK KAPIDIR

Ataman ayrıca, “Harika bir takım, dünyanın en iyi arenası, en iyi uygulama, en iyi taraftar… Belki bizi NBA’e davet ederler. Dikkat et EuroLeague, belki gelecekte bütün bunlarla Panathinaikos’u kaybedebilirsiniz.” sözleriyle gelecekte de başarı okuluyor. Bu ifadeler, hem Panathinaikos’un hem de Ataman’ın hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.