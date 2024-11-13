“Ergin Ataman’ın Çarpıcı Panathinaikos Açıklamaları”

PANATHINAIKOS MAÇI KAZANDI

THY Euroleague’in 9. haftasında, Yunan ekibi Panathinaikos, teknik direktör Ergin Ataman yönetiminde, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 11 sayı geriye düştüğü maçta 93-87 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti. Bu galibiyet, takımın moralini yükseltirken, Ataman ve ekibi için de önemli bir dönüm noktası oldu.

ATAMAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ergin Ataman, kulübün tanıttığı yeni telefon uygulaması “Club 1908” hakkında yaptığı açıklamalarda dikkat çekici ifadeler kullandı. Eurohoops’ta yer alan habere göre, Ataman, Panathinaikos’un uygulama alanında Avrupa’nın en iyi takımı olduğunu ifade etti. “Şampiyonuz. Sezon başı itibarıyla Avrupa’nın en iyi salonu bizde, dünyanın da en iyilerinden biri. Şimdi en iyi takım uygulamalarından biri de bizde. Belki de en iyi taraftarlara sahibiz. Belki NBA takımları OAKA’ya gelmeyi önemser ama bence NBA yönetimi Panathinaikos’un Avrupa’da yaptıklarının ardından dikkat etmeli. Harika bir takım, dünyanın en iyi arenası, en iyi uygulama, en iyi taraftar… Belki bizi NBA’e davet ederler. Dikkat et EuroLeague, belki gelecekte bütün bunlarla Panathinaikos’u kaybedebilirsiniz.” şeklinde konuştu.