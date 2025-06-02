Ergin Ataman, Küfürlere Karşı Sert Tepki Gösterdi

ATAMAN’DAN RAKİP TARAFTARLARA TEPKİ

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, deplasmanda Olympiakos’a karşı 91-83’lük mağlubiyet yaşadıkları maç sonrası, rakip takım taraftarlarının Türkiye’ye yönelik küfürlü tezahüratlarına sert bir yanıt verdi. Yunanistan Ligi play-off final serisinin ikinci maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, yaşanan olayları eleştirdi.

SERGİ GİBİ BİR ORTAM

Ataman, “Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos’a küfür edebilirler ama Türkiye’ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi.” şeklinde konuştu. Olympiakos’un karşılaşmada çok agresif bir oyun sergilediğini aktaran Ataman, “33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık.” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ MAÇA HAZIRLIK

Ataman, 4 Haziran Çarşamba günü oynanacak üçüncü maçta basketbol oynamak istediklerini belirterek, “OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar.” dedi. Play-off serisinde durumun 1-1’e geldiği mücadele öncesinde Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ve ailesinin salondan çıkarılmak zorunda kaldığı belirtildi.