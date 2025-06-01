Ergin Ataman, Olimpiakos Maçında Tepki Göstermiştir

MAÇ SONRASI SERT TEPKİ

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos’a karşı deplasmanda 91-83 yenildikleri maç sonrası, rakip takım taraftarlarının Türkiye’ye yönelik küfürlü tezahüratlarına sert bir yanıt verdi. Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisinin ikinci karşılaşması sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

YAŞANAN OLAYLARI ELEŞTİRDİ

Karşılaşma öncesi ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ataman, “Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos’a küfür edebilirler ama Türkiye’ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Olympiakos’un oldukça agresif bir oyun sergilediğini belirtti ve “33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günü oynanacak üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duymalı. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar.” dedi.

PANATHINAIKOS BAŞKANI SALONDAN ÇIKARILDI

Play-off serisinde durumun 1-1’e geldiği maç öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesinin salondan çıkarılması gerekti. Serinin üçüncü maçı, 4 Haziran Çarşamba günü OAKA’da yapılacak.