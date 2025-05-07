Ergin Ataman, Taraftar Tepkilerini Değerlendirdi

YUNANİSTAN TEMSİLCİSİ PANATHINAIKOS’UN BAŞANTRENÖRÜ ERGİN ATAMAN’IN AÇIKLAMALARI

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, taraftarından aldığı tepkilere rağmen Anadolu Efes’e kırgın olmadığını ve Türkiye’de basketbol kültürünün taraftar düzeyinde biraz daha gelişmesi gerektiğini belirtti. Panathinaikos, THY Avrupa Ligi play-off serisinin 5. maçında Anadolu Efes’i 75-67 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanarak ardı ardına Dörtlü Final biletini aldı. Maç sonrası Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Ataman, rekabetin zorluğuna dikkat çekti.

MÜCADELE DOLU BİR SERİ

Ataman, “Anadolu Efes’in oyuncularını tebrik ediyorum. Müthiş bir karakter ortaya koydular. Burada serinin ikinci maçında mağlup olduğumuzda bütün avantajımızı kaybetmiştik. İstanbul’daki ilk müsabakada belki de serinin en iyi oyunlarından birini ortaya koyduk. Akıllı oynadık ve oradan galibiyet çıkarmayı başardık.” sözleriyle takımının performansından bahsetti. Saha avantajının 5. maça taşınmasının kendilerine büyük bir öz güven sağladığını belirtti ve salondaki atmosferin güzelliğine vurgu yaptı.

KIRMIZI TARAFİHLER VE SORUŞTURMA

Ataman, play-off serisindeki 4. maçta Anadolu Efes taraftarlarıyla yaşadığı gerginlikten ötürü kırgın olmadığını açıkladı. Taraftarların kendi aleyhine tezahürat yapmasını “Birkaç taraftar başlattı ama sonra bütün salon onlara ayak uydurdu.” sözleriyle özetledi. Anadolu Efes’in kendisi için çok özel bir değer taşıdığını ve bu kulübe olan bağlılığını ifade eden Ataman, “Anadolu Efes, ailemin bir parçası.” dedi.

CEDİ OSMAN VE TARAFTAR OLUMSUZLUKLARI

Cedi Osman’ın taraftar tarafından yuhalanmasını eleştiren Ataman, “Cedi Osman için yapılanlara çok üzüldüm. O, A Milli Takım’ın çok değerli bir oyuncusu.” ifadelerini kullandı. Taraftarların tutumunun uygun olmadığını düşündüğünü söyleyen Ataman, “Taraftar bazında da spor ve basketbol kültürümüzün biraz daha gelişmesine ihtiyacımız var.” şeklinde bir tespit yaptı.

DÖRTLÜ FİNAL HAZIRLIKLARI

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu ile ilgili olarak Fenerbahçe Beko ile olacak müsabakaya odaklanacaklarını belirtti. “Bu seri beni her açıdan çok yordu. Çok zorlu bir Dörtlü Final olacak.” diyen Ataman, Fenerbahçe’nin güçlü bir rakip olduğunu ve hazırlıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

LESSORT’UN DÖRTLÜ FİNAL’İ OYNAYABİLMESİ İÇİN BEKLENTİLER

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Mathias Lessort’un Dörtlü Final’de performans göstermesini umut ettiğini belirten Ataman, “Mathias Lessort’un Dörtlü Final’de oynamasını bekliyorum.” dedi. Sezon boyunca Lessort’suz mücadele ettiklerini hatırlatan Ataman, onun takıma katılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ergin Ataman, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, “Bizi destekleyen çok sayıda Türk taraftar ve gönül bağımın olduğu Galatasaray’ın taraftarları var.” dedi ve bu sezonu iyi bir sonuçla bitirmek için çaba göstereceklerini belirtti.