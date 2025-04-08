Ergün Güler Vestel’den Ayrılıyor

ERGÜN GÜLER GÖREVİNDEN AYRILIYOR

Vestel Şirketler Grubu CEO’su Ergün Güler, 1 Eylül 2023 tarihinden bu yana görevde bulunuyordu ve resmen görevinden ayrılma sürecine girdi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Güler’in 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla görevini tamamlayacağını bildirdi. Güler’in ayrılışının ardından, yeni bir atama yapılana dek Vestel Şirketler Grubu CEO’luğu görevini Ömer Yüngül sürdürecek.

ERGÜN GÜLER KİMDİR?

Ergün Güler, 1974 yılında Berlin’de dünyaya geldi ve aslen İzmirli bir iş insanı olarak tanınıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Güler, yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi’nde MBA programıyla tamamladı. Kariyerine 1999 yılında Vestel’de Finans Uzmanı olarak adım atan Güler, 2006-2012 yılları arasında Mali İşler ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2012-2023 yılları arasında Vestel Ticaret A.Ş’de Yurtiçi Satış ve Pazarlama Genel Müdürü olarak görev aldı. Ergün Güler, 1 Eylül 2023’te Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı. Güler, İngilizce ve Almanca dillerini biliyor ve teknoloji ile inovasyon odaklı bir yönetici olarak biliniyor.