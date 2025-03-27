Ergun Kağıtçıbaşı Vefat Etti

BÜYÜK KAYIP: ERGUN KAĞITÇIBAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Bursa iş dünyasının önemli simalarından biri olan Ergun Kağıtçıbaşı, yaşama veda etti. Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kağıtçıbaşı, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü OSB Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

KARİYERİ VE KATKILARIYLA TANINIYORDU

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) uzun yıllar Genel Sekreter olarak görev yapan Ergun Kağıtçıbaşı, Bursa’nın ilk sanayi bölgesi olan Bursa OSB’nin kuruluşuna katkıda bulunmuştu. Ekonomik ve sanayi gelişimde önemli rol oynayan Kağıtçıbaşı, vizyoner bakışı ve iş dünyasındaki saygınlığı ile biliniyordu. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kağıtçıbaşı, kısa bir avukatlık kariyerinin ardından 1964 yılında BTSO’da işe başladı.

33 yıl boyunca BTSO Genel Sekreterlik görevini sürdüren Kağıtçıbaşı, 1996-2008 yılları arasında İngiltere’nin Bursa Fahri Konsolosu olarak da görev yaptı. 1993 yılından itibaren Bursa Çimento Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alan Kağıtçıbaşı, bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Kağıtçıbaşı, evli ve bir çocuk babasıydı.