Erhan Çetin İznik Gölü’nde kayboldu

ERHAN ÇETİN KAYBOLDU

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, serinlemek amacıyla İznik Gölü’ne giren 6 yaşındaki Erhan Çetin kayboldu. Küçük çocuk için arama-kurtarma faaliyetleri hemen başlatıldı. Olay, öğle saatlerinde İznik Gölü Orhangazi Sahili’nde bulunan pompa istasyonunun civarında gerçekleşti.

AİLESİ DURUMU FARK ETTİ

Bilecik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak üzere bölgeye giden Erhan Çetin, iddialara göre gölde serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Çetin’in kaybolduğu anlaşıldı ve ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine jandarma, polis ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gölde kaybolan Erhan Çetin için arama faaliyetleri sürerken, Mudanya Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamların da olaya müdahale etmek için bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı, olayla alakalı bir soruşturma başlatmış durumda.