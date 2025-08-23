Erhan Ertürk, Kürek Başarılarını Açıkladı

TÜRKİYE KÜREK MİLLİ TAKIMI TARİHİ BAŞARIYI ELDE ETTİ

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Polonya’nın Poznan kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası’nda Kürek Milli Takımı’nın en büyük başarıyı elde ettiğini ifade etti. Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Poznan’daki Malta Gölü’nde yapılan şampiyonaya toplamda 53 ülkeden 239 ekibin katıldığını aktardı. Milli takımın büyük bir başarıya imza attığını belirten Ertürk, “Bu, milli takımımızın tarihindeki en büyük başarı. 4 ekiple katıldık, 3 altın madalya aldık” dedi. Ümitler kategorisinde İngiltere ve İtalya’nın arkasında üçüncü sıradaki yerlerini koruduklarını vurguladı. Daha önce topluca ilk 10’a bile girmediklerini hatırlattı. Ertürk, “Orada 3 kez İstiklal Marşı’mızı okutmak bizi çok duygulandırdı” diyerek duygularını paylaştı.

Ertürk, milli kürekçilerin bu şampiyonaya Meriç Nehri’ndeki kampla hazırlandığını aktararak, “Eskiden uygun ortamı yakalayabilmek için kısıtlı imkanlarla yurt dışında kamp yapıyorduk. Şimdi Edirne’de, kendi evimizde hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu. Sporcuların elde ettiği başarılar sayesinde farklı ülkelerin federasyon temsilcilerinin kendilerine gelip, “Nerede çalışıyorsunuz, biz de sizinle kamp yapalım” dediklerini iletti. Artık her ülkenin buraya gelip kürek çekmek istediğini belirten Ertürk, “Eminim buraya olan ilgi giderek artacaktır. Başarı geldikçe daha çok insan gelecek, daha çok insan geldikçe de popülarite artacak” ifadelerini kullandı.