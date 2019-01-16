Erhan Usta, MHP’den ihraç edildi

Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti ile ittifak konusundaki açıklamaları nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edildi.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Cumhur İttifakı’nı zedeleyici” açıklamaları dolayısıyla “parti üyeliğinden kesin çıkarma” talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmişti.

MHP MDK Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, “Usta’nın, 1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun’la ilgili Cumhur İttifakı’nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığına sevk edildiğini” bildirilmişti.

TRT