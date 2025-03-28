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Erik Fiyatları 800 TL’ye Düştü

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ERİK HASADI SÜRÜYOR

Mersin’in verimli topraklarına sahip Silifke ilçesinde erik hasadı devam ediyor. Dallarından özenle toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi’ne gönderiliyor. Burada tüccarlarla buluşan bu meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Sezonun başında kilogram fiyatı 8 bin lira olarak satılan erik, hasadın artmasıyla birlikte fiyatında bir düşüş yaşadı. Şu anda kilogram fiyatı 400 ila 800 lira arasında değişiyor. Üreticiler ise bu durumdan oldukça memnun.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

AA muhabirine konuşan Volkan Sümbül, Sabak Mahallesi’ndeki bir üretici olarak “Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık, ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum” diyor. Bölgedeki erik alımı yapan Mustafa Kucur, eriklerin hem iç piyasaya hem de ihracata gönderildiğini belirtiyor.

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