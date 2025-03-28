Erik Fiyatları Düştü, Araplar Talepte Bulundu

SİLİFKE’DE ERİK HASADI SÜRÜYOR

Mersin’in bereketli topraklarıyla bilinen Silifke ilçesinde erik hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Dallarından titizlikle toplanan erikler, boyutlarına göre paketleniyor ve kamyonetlerle Keben Mahallesi’ne yola çıkıyor. Bu noktada tüccarlarla bir araya gelen meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Sezonun ilk döneminde kilogramı 8 bin liradan satışa sunulan erik, hasadın artışıyla birlikte fiyatlarında düşüş yaşıyor. Şu anda kilogram fiyatı 400 ila 800 lira arasında değişiklik gösteriyor. Üreticiler ise bu fiyatlardan oldukça memnun.

REKOLTE BEKLENTİLERİ ÜRETİCİYİ HEYECANLANDIRIYOR

AA muhabirine bilgi veren Sabak Mahallesi’ndeki üretici Volkan Sümbül, “Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum.” diyor.

Bölgedeki erik alımını gerçekleştiren Mustafa Kucur ise, eriklerin hem iç piyasaya hem de ihracata sunulduğunu vurguluyor.