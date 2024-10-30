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Spor

Erik Ten Hag’ın Ronaldo ile Sorunları Ortaya Çıktı

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ERIK TEN HAG’IN WEST HAM YENILGISI SONRASI GÖRÜŞMELERİ

Premier Lig’de West Ham United’a karşı alınan yenilgi sonrasında kovulan Erik ten Hag’ın, Cristiano Ronaldo ile beraber diğer futbolcularla yaşadığı problemler gün ışığına çıktı. ESPN’in aktardığı bilgilere göre; 54 yaşındaki teknik direktör, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı “cezalandırma olayı” sebebiyle takım içindeki diğer oyuncularla olan ilişkisini olumsuz etkiledi.

RONALDO’NUN OYUNA GİRMEYE İTİRAZI

Cristiano Ronaldo, yaşanan bu sürecin ardından sonradan oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu durum, ten Hag’ın takım üzerinde sağlıklı bir iletişim kurma yeteneği hakkında soru işaretleri yarattı ve ayrılığından sonra, futbol takımının iç dinamikleri üzerindeki etkisi daha da belirginleşti.

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