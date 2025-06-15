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Erikli’de Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne’nin Keşan ilçesindeki Erikli-Mecidiye bölgesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının, kesin bir sebep henüz saptanamasa da, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı öğrenildi.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İhbarların ardından bölgeye intikal eden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına çeşitli araçlarla müdahale etti. Arazözler, iş makineleri, helikopterler ve uçaklar, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için yoğun bir şekilde kullanıldı. Ekiplerin çabaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

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