Eriksson Ailesi Borçlar Nedeniyle Hatıra Satıyor

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI’NIN İLK YABANCI TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AİLESİ ZOR DURUMDA

İngiltere Milli Takımı’nın ilk yabancı teknik direktörü olan Sven-Goran Eriksson’un ailesi, ünlü futbol adamının vefatından sonra 8 milyon sterlin borca girmesi nedeniyle hatıra eşyalarını açık artırmayla satmak zorunda kaldı. Eriksson, pankreas kanseri nedeniyle geçen ağustos ayında 76 yaşında hayatını kaybetti ve geride 4,8 milyon sterlin değerinde bir varlık bıraktı. Ancak HMRC gibi kuruluşlara olan 7,25 milyon sterlin borcuyla birlikte, mirasından daha büyük bir mali yük aileye bırakmış oldu.

HATIRALAR SATILIYOR

2001-2006 yılları arasında İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıran Eriksson, geçmişte parasını “aptalca” kullandığını belirtmişti. The Sun gazetesi, bu durumun ardından Sven-Goran Eriksson’un yakınlarının yüzlerce hatıra eşyası satışa çıkardığını, bunlar arasında Kraliçe II. Elizabeth’den gelen bir öğle yemeği davetinin de yer aldığını bildirdi. Ünlü teknik adamın 2006 Dünya Kupası maçında giydiği Armani takım elbisesi ve cebindeki el yazısıyla yazılmış takım notları da açık artırmada önemli bir yer buldu.

TOPLAM GELİR YETERSİZ KALDI

Açık artırmaya sunulan toplam 349 eşya, 140 bin sterline satılarak bir gelir elde edildi ancak bu miktar borçları kapatmaya yetmedi. Bu nedenle Sven-Goran Eriksson’un ailesi, memleketindeki yedi yatak odalı göl kenarındaki malikanesini de 1,8 milyon sterline satışa çıkarma kararı aldı. Bu durum, ailenin ekonomik sıkıntılarını daha fazla göz önüne seriyor.