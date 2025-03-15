Erimeyle Gelen Su Baskını Ağrı’yı Vurdu

KARLARIN ERİMESİ SU BASKINI NEDENİ OLDU

Ağrı’da Kazımkarabekir Mahallesi’nde karların erimesi ile oluşan su baskını, 16 konut ve 8 ağılın su altında kalmasına yol açtı. Edinilen bilgilere göre, kentte havaların ısınmasıyla birlikte kar hızla eridi ve bu durum sel ile su baskınlarına sebep oldu.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Afad İl Müdürü Özkan Aba’nın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalara çevre ilçelerden de destek ekipleri katıldı. Olay yerine intikal eden toplam 15 araç ve 53 personel, su tahliye işlemlerine başladı.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ ALANLARA GEÇİRİLDİ

İş makineleriyle biriken sular tahliye edilirken, ev ve ahırlarında mahsur kalan vatandaşların güvenli alanlara geçişleri sağlandı. Su baskınından etkilenen mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalardan dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti.