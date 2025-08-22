Erin Kasırgası, Kıyıları Tehdit Ediyor

ERİN KASIRGASI KUZEY CAROLINA’DAN YENİ YORK’A KADAR ETKİ GÖSTERİYOR

Atlantik üzerinden ilerleyen Erin Kasırgası, Kuzey Carolina’dan New York’a kadar geniş bir alanda şiddetli rüzgarlar, sağanak yağışlar ve tehlikeli dalgalarla yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, plajları kapatarak halka “dikkatli olun” uyarısı yapıyor. Erin Kasırgası’nın Orta Atlantik kıyısına yaklaşırken yeniden güç kazandığı bildiriliyor. Kasırganın dış bantları, Kuzey Carolina’daki Outer Banks bölgesine ulaşmış durumda. Kuzey Carolina Valiliği, Erin Kasırgası’nın kıyı şeridi boyunca olumsuz hava koşullarına yol açacağı belirtilerek eyalet genelinde acil durum ilan etti.

PLAJLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILIYOR

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Florida’dan New England’a kadar uzanan bölgede yaşamı tehdit eden ters akıntılar ve tehlikeli deniz koşulları konusunda uyarılar yapıyor. New York, New Jersey, Maryland ve Delaware’de birçok plaj geçici olarak kapatıldı. New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelindeki plajların Perşembe gecesine kadar kapatılacağına karar verdi. Meteorologlar, Long Island kıyılarındaki dalgaların 3,6 ila 4,8 metreye ulaşacağını, Brooklyn ve Queens’in alçak kesimlerinde ise kıyı taşkınlarının görülebileceğini ifade ediyor. New Jersey’de dalgaların 2,1 ila 3,6 metre yüksekliğe ulaşması beklenirken, Vali Phil Murphy olağanüstü hal ilan etti. Jersey Kıyısı’ndaki birçok plaj Cuma sabahına kadar halka kapatıldı.

KASIRGADA TEHDİT DEVAM EDİYOR

Ulusal Kasırga Merkezi, Erin Kasırgası’nın çapının yaklaşık 965 kilometreye ulaşarak ortalama bir kasırganın iki katı büyüklüğüne eriştiğini duyurdu. Yetkililer, kasırganın çarşamba günü güçlü bir 5. kategori seviyesine ulaştığını ve en yüksek rüzgar hızının 180 km/saat civarında olduğu bilgisini paylaştı. Fırtınanın Cuma günü denizde kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor, ancak karaya doğrudan ulaşması öngörülmüyor. NWS tahmincileri, “Art arda gelen yüksek gelgitlerle birlikte plaj taşkınları ve erozyon riski Perşembe gecesi zirve yapacak” açıklamasında bulundu. Kasırganın etkilerinin Cuma gününe kadar sürmesi, hava koşullarının Cumartesi itibarıyla normale dönmesi bekleniyor.

UYARILAR VE TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kasırga nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayanların dikkatli olmalarını ve resmi uyarıları yakından takip etmelerini tavsiye ediyor. Plajlar yeniden açılsa dahi, geri çekilme akıntılarının üç eyalette Cuma gününe kadar tehdit oluşturmaya devam edeceği vurgulanıyor.