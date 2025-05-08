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Erişim Engeli, Ekrem İmamoğlu’nu Etkiliyor

EKREM İMAMOGLU’NUN X HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Ekrem İmamoğlu’nun X sosyal medya hesabı, 8 Mayıs 2025 sabahı mahkeme kararıyla Türkiye’den erişime kapandı. Bu gelişmeden sonra en çok merak edilen konulardan biri, “Ekrem İmamoğlu X hesabı ne zaman açılacak?” sorusu oldu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE TUTUKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanan İmamoğlu’nun X platformundaki hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu’nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için bir duyuru yapılmıştı. Hesaba giriş yapıldığında, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” şeklinde bir ifade görülüyor.

CHP’DEN TEPKİ GELDİ

İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli getirilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi içinde büyük bir tepkiyle karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabında yaptığı paylaşımda bu duruma sert bir şekilde eleştiriler yöneltti. Günaydın, “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca X hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun.” diyerek durumu kınadı.

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