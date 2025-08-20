Erişim Engeli Getirilen Sosyal Medya Hesapları

YASA DIŞI FAALİYETLER NEDENİYLE ERIŞIM ENGELI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı faaliyetlere aracılık eden 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Engellenen hesaplar arasında 4 milyon takipçili fenomen Murat Övüç, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık ve popüler YouTuber Mert Sarıç yer alıyor. Kullanıcılar, bu kişilerin hesaplarına erişmeye çalıştıklarında “Bu hesap Türkiye’de kullanılamıyor” mesajıyla karşılaşıyor. Murat Övüç’ün hesabının neden kapatıldığı merak konusu oldu.

REKLAM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Ticaret Bakanlığı, 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar içeriklerinin gündem maddesi olduğunu duyurdu. Bu toplantıda tespit edilen 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirildiği ve adli işlemler için gerekli kurumlara başvuru yapıldığı bilgisi verildi. Bakanlık açıklamasında, “Tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendiren, kumar oynamaya özendiren sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal adımlar atılmıştır. Denetimler kararlılıkla sürecektir.” şeklinde ifadeler yer aldı.

FENOMENLERİN HESAPLARI KAPATILDI

Açıklamada, fenomene ait hesaplardan Murat Övüç’ün yanı sıra, İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık’ın 500 bine yakın, YouTuber Mert Sarıç’ın ise 1 milyon takipçili hesaplarının da kapatıldığı bilgisi öğrenildi. Ayrıca, yapılan açıklamada yasal talebin BTK’dan geldiği ifade edildi.