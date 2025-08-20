Erişim Engeli Getirilen Sosyal Medya Hesapları

BÜYÜK BİR DENETİM ADIMI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı faaliyetlere aracılık ettiği tespit edilen 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği belirtildi. Erişim engeli getirilen kişiler arasında 4 milyon takipçisi bulunan fenomen Murat Övüç, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç yer alıyor. Kullanıcılar, bu hesaplara girmeye çalıştıklarında “Bu hesap Türkiye’de kullanılamıyor” mesajıyla karşılaşıyor. Peki, Murat Övüç’ün hesabı neden kapatıldı?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı Reklam Kurulu toplantısında yasa dışı bahis ve kumar içeriklerinin ana gündem maddesi olduğu ifade edildi. Tespit edilen 30 sosyal medya hesabı hakkında hem erişim engeli uygulanmasına hem de adli işlem başlatılması için gerekli kurumlara başvuru yapılmasına karar verildi. Bakanlık açıklamasında şu ifade dikkat çekiyor: “Tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendiren, kumar oynamaya özendiren sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal adımlar atılmıştır. Denetimler kararlılıkla sürecektir.”

Listedeki isimlerden ilki fenomen Murat Övüç’ün olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabına ulaşmaya çalışanlar, “Hesap, Türkiye’de kullanılamıyor” mesajı ile karşılaştı. İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık’ın 500 bine yakın takipçisi ve YouTuber Mert Sarıç’ın 1 milyon takipçili hesaplarının da bu soruşturma kapsamında kapatıldığı öğrenildi. Ayrıca, profilde yapılan açıklamada yasal talebin BTK’dan geldiği vurgulandı.