Erişim Engeli: İmamoğlu’na CHP’den Tepki

ERİŞİM ENGELİ GELİYOR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına 8 Mayıs 2025 saat 02.00 civarında Türkiye’den erişim engeli getirilmiş durumda. Silivri Cezaevi’nde 19 Mart 2025’ten beri tutuklu bulunan İmamoğlu, gözaltına alınması ve tutukluluğuna karşı başlayan protestolar esnasında X hesabından sıkça paylaşım yapıyordu. Şu an itibariyle, Türkiye’den bu hesaba erişim mümkün olmuyor. Konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil.

İMAMOĞLU’NUN SON PAYLAŞIMI

İmamoğlu’nun X hesabından yapılan son paylaşım, 7 Mayıs 2025 tarihinde CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitinge davet niteliğindeydi. Paylaşımda, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” mesajı yer alıyordu. Hesabının engellenmesi, bu mitingin hemen ardından gerçekleşti.

CHP’DEN TEPKİ

Erişim engelinin haberinin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ve CHP’li milletvekilleri bu duruma sert tepki gösterdi. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz!” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt Meydanı’na aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca X hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun!” diyerek tepkisini ifade etti.