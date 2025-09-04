Erişim Problemleri Yaşanıyor Avrupa’da

AVRUPA VE TÜRKİYE’DE GOOGLE SERVİSLERİNE ERİŞİM PROBLEMİ

Avrupa ve Türkiye genelinde Google servislerine erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar, Google Arama, YouTube ve Gmail gibi popüler platformlara ulaşmakta zorluk çekiyor. Bunun yanı sıra, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp uygulamasında da bağlantı sorunları yaşandığına dair endişeler bulunuyor. Bu konuyla ilgili gelişmeler ve çözüm süreci dikkatle takip ediliyor.

WHATSAPP KULLANICILARI SORUNSUZ HİZMET ALIYOR

WhatsApp kullanıcıları şu an herhangi bir erişim sorunu ile karşılaşmıyor. Mesajlaşma, arama ve diğer tüm hizmetler sorunsuz şekilde çalışıyor ve mesajların hızlıca iletimi sağlanıyor. Popüler internet kesinti takip platformu DownForEveryoneOrJustMe’nin son kontrollerinde, WhatsApp servislerinde kesinti veya erişim problemi olmadığı doğrulanmıştır. Kullanıcılar, uygulamalarını normal şekilde kullanmaya devam edebiliyor. Yetkililer henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bu nedenle WhatsApp ile ilgili oluşan bağlantı ya da erişim sorunları genellikle yerel internet sağlayıcıları veya cihaz kaynaklı olabiliyor.

GOOGLE HİZMETLERİNDEKİ EKSİKLİKLER KISA SÜREDE GİDERİLDİ

Bugün sabah saatlerinden itibaren Google’ın pek çok servisi, kullanıcılar tarafından erişim problemleriyle karşılaştı. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi platformlarda kesintiler yaşandı. Türkiye ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde, Google hizmetlerine geçici olarak erişim durdu. Kullanıcılar sosyal medyada bu aksaklıkları geniş çapta paylaştı ve yaklaşık bir saat süren kesinti nedeniyle büyük ölçüde etkilendi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer önemli hizmetlere erişim sağlanamaması, sosyal medyada “Google mı çöktü?” gibi soruların artmasına sebep oldu. Ancak teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorun kısa sürede giderildi ve şu an Google servislerine sorunsuz şekilde erişim sağlanıyor. Kullanıcılar, tüm platformlarda normal kullanım deneyimine dönebildi.