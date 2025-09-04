Erişim Sorunları Göze Çarpıyor Bugün

Haberler

DÜNYA GENELİNDE GOOGLE, YOUTUBE VE GMAİL HİZMETLERİNDE SORUNLAR

Bugün, 4 Eylül 2025 tarihinde dünya çapında Google, YouTube ve Gmail gibi önde gelen platformlarda ciddi erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar bu hizmetlere bağlanmada zorluk çekiyor, sayfaları açmakta sıkıntı yaşıyor ve içeriklere ulaşım sağlamakta güçlük çekiyor. Özellikle iş ve iletişim açısından büyük önem taşıyan bu servislerdeki kesintiler, kullanıcılar arasında kaygılara sebep oluyor.

TEKNİK EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sorunların kaynağı ve çözümü üzerine teknik ekiplerin sürdüğü çalışmalar devam ediyor. Uzmanlar, erişim problemlerinin kısa bir süre içinde çözüme kavuşmasını bekliyor. Kullanıcıların yaşadığı sıkıntıların sadece belirli bölgelerde değil, dünya genelinde meydana geldiği ifade ediliyor.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

