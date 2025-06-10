Erişim Sorunları Kullanıcıları Etkiledi

KULLANICI ERİŞİM SORUNLARI

10 Haziran 2025 tarihinde ChatGPT kullanıcıları, platforma erişimde zorluklar yaşadı. Kullanıcılar, “Mesajınız iletilemedi” gibi hata mesajlarıyla karşılaştı ve sohbet başlatmakta sorunlar yaşadı. Bu durum, özellikle Türkiye’deki kullanıcıları arasında “ChatGPT çöktü mü?” ve “Neden erişim sağlanamıyor?” gibi soruları gündeme getirdi. Peki, ChatGPT gerçekten çökmüş mü? 10 Haziran’da ChatGPT’ye neden giremiyor?

SORUNLARIN KAYNAĞI VE ÇÖZÜM ÇABALARI

OpenAI’nin resmi durum sayfasında, ChatGPT hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler yaşandığı duyuruldu. Şirket, bu sorunları araştırdığını ve çözüm üzerinde aktif olarak çalıştığını belirtmiş. Ancak, sorunun kesin kaynağına veya ne zaman tamamen çözüleceğine dair net bir açıklama henüz yapılmadı.

TEKNİK AKSAKLIKLARIN NEDENLERİ

Erişim sorunları, kullanıcıların platforma giriş yapamaması veya yanıt alamaması şeklinde kendini gösteriyor. Bu tür teknik aksaklıklar, genellikle sunucu yoğunluğu, bakım çalışmaları veya teknik arızalardan kaynaklanabiliyor. Kullanıcılara, OpenAI’nin resmi duyurularını ve durum güncellemelerini takip etmeleri öneriliyor. Kullanıcı raporları, OpenAI’de problemlerin olduğunu işaret ediyor.