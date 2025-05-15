Erkan Baş, Sosyalist Siyasetçi Olarak Tanınır

ERKAN BAŞ’IN SOSYAL MEDYADAKİ ETKİNLİĞİ

Sosyal medya platformlarında etkin bir varlık gösteren Erkan Baş, güncel konular hakkında yaptığı açıklamalar ile sıkça gündeme geliyor. Vatandaşlar, Erkan Baş’ın kim olduğunu ve kariyerindeki aşamaları merak ediyor.

ERKAN BAŞ’IN HAYATI VE KÖKENİ

Erkan Baş, Türkiye’de sol siyasetin önemli simalarından biridir. 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde doğan Baş, aslen Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aileye mensuptur. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönmüş ve eğitim hayatını İstanbul’da devam ettirmiştir. 1979 doğumlu olan Erkan Baş, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşında olacak. Berlin’de doğmasına rağmen Boşnak kökenli olup İstanbul’da büyümüştür. Siyasi görüşü ve mücadelesi büyük oranda Türkiye’de şekillenmiş, sosyalist söylemleri aracılığı ile toplumu farklı kesimlerine ulaşmayı başarmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi yaşamına Sosyalist İktidar Partisi’nde adım atan Baş, daha sonra Türkiye Komünist Partisi’nde (TKP) önemli roller üstlenmiştir. 2009 yılında kısa bir dönem için partinin genel başkanlığını yürütmüştür. 2014 yılında yaşanan ayrışmanın ardından, Halkın Türkiye Komünist Partisi’nde genel sekreterlik görevine geçmiştir. 2017 yılında Türkiye İşçi Partisi’ni (TİP) yeniden kurarak siyasal mücadelede yeni bir dönem başlatmıştır. 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) listelerinden İstanbul milletvekili olarak seçilen Baş, daha sonra HDP’den ayrılarak TİP çatısı altında Meclis’teki çalışmalarına devam etmiştir.