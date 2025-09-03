Erkan Karaca Çorum’da Toplandı

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI

Ak Parti Teşkilat Başkanlığının organizasyonu ile gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 15 milletvekili ve MKYK üyeleri bugün Çorum’da bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, “Türkiye uluslararası ilişkilerde aktif roller üstlenmektedir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülkedir. Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Rusya arasındaki yürüttüğümüz diplomasi, Suriye’deki aktif rolümüz bunun en büyük ispatlarından biridir” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI DETAYLARI

Tuncer, başkanlığındaki heyetle birlikte program çerçevesinde ilk olarak Turgut Özal Konferans Salonu’ndaki toplantıya katıldı. “Türkiye uluslararası ilişkilerde aktif roller üstlenmektedir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülkedir. Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Rusya arasındaki yürüttüğümüz diplomasi, Suriye’deki aktif rolümüz bunun en büyük ispatlarından biridir” açıklamasında bulunan Tuncer, ayrıca şu detaylara yer verdi: “İsrail’in Gazzeli kardeşlerimize karşı başlattığı soykırım ve katliama karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için en etkin çalışmaları biz yürütüyoruz. Bugün artık Karadeniz’den Ortadoğu’ya, Afrika’dan Asya’ya kadar barış ve istikrar için mücadele ediyoruz.”

SAVUNMA SANAYİ VE TEKNOLOJİ HAMLESİ

Sevilay Tuncer, savunma sanayiinde gerçekleştirdikleri büyük yatırımların bu başarılardaki rolünün çok büyük olduğunu belirtirken, dışa bağımlılığı yüzde 80’lerden yüzde 20’lere kadar düşürdüklerini vurguladı. “İHA, SİHA, yerli savunma gemilerimizle güvenliğimizi sağlıyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle, savunmadan uzay çalışmalarına, yapay zekadan siber güvenliğe kadar çok güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz” dedi.