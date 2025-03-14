Erkan Kork Gözaltı İddialarıyla Gündemde

ERKAN KORK HAKKINDAKİ GÖZALTI İDDİALARI

Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork, gözaltı iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde Kork’un finans ve teknoloji alanlarındaki faaliyetleri titizlikle inceleniyor. Özellikle, onun sahip olduğu şirketlerin mali işlemleri ve potansiyel yasa dışı bağlantıları üzerine yoğunlaşan bu soruşturma, bir dizi iddiayı da beraberinde getiriyor. Peki, Erkan Kork olayı nedir? Hakkında hangi iddialar var, gözaltına mı alındı? İşte bu konudaki tüm detaylar…

YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMA İDDİALARI

Erkan Kork, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla gündemde yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, finans ve teknoloji sektöründeki faaliyetleri mercek altına alındı. Özellikle Kork’un yönettiği Payfix Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis siteleriyle ilişkilendirilmesi ve bu platformlar üzerinden büyük miktarda para transferi yapıldığı öne sürülüyor.

GÖZALTI KARARI VE MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI

Soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, Kork’un yönettiği şirketlerle şahsi mal varlıkları incelenmeye alındı. MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, yasa dışı bahis gelirlerinin Payfix üzerinden aklanıp farklı hesaplara yönlendirildiği belirlendi. Bu gelişmelerin ardından, Erkan Kork ve onunla birlikte hareket ettiği iddia edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyon sürecinde Kork’un mal varlıklarına el konulurken, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu da dahil olmak üzere toplam 23 şirkete inceleme başlatıldı. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 6,9 milyar TL olduğu bildiriliyor.

SORUŞTURMA SÜRECİNİN DEVAM ETMESİ

Soruşturma süreci devam ederken, Kork’un yasa dışı bahis organizasyonundaki rolü ve şirketlerinin finansal faaliyetleriyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.