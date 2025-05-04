Erkan Sözeri: “Bir Alt Lige Düştük”

ŞANLIURFASPOR’UN DÜŞÜŞÜ YORUMLANDI

Çorum – Trendyol 1. Lig’de, Çorum FK’ya 2-1 yenilen Şanlıurfaspor, bu sonuçla 2. Lig’e düştü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Erkan Sözeri, takım olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade ederek, “Çok söylenecek bir şey yok, bir alt lige düştük” sözleriyle durumu özetledi.

MÜCADELE ETTİK, AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında gerçekleşen karşılaşmada, Şanlıurfaspor 78. dakikaya kadar 1-0 önde giderken, ardından yedikleri golle beraberliğe razı olamadıklarını belirten Sözeri, “Uzatmalarda da risk aldık ve kontrataktan mağlup olduk” dedi. Ayrıca, sezona genel bir bakış yaptığında dalgalı bir grafik gördüklerini ve oynanan son maçlar için elinden geleni yaptığını belirtti.

VAR UYGULAMALARI ÜZERİNE DEĞİNDİ

Sözeri, “Geçen hafta VAR’dan iptal edilen bir golümüz var. Bu haftaki golümüz de iptal edildi. Ofsayt varsa vardır, yoksa yoktur. Neden bu kadar izleniyor? VAR incelemesi de 3-4 dakikayı geçiyor” diyerek VAR uygulamalarındaki belirsizliklere dikkat çekti.

GÜÇLÜ YÖNETİMLE YENİDEN KALKACAKLAR

Son olarak, Şanlıurfaspor’un geçmişte de düştüğünü ve tekrar güçlü bir yönetimle ayağa kalkacağını düşündüğünü söyleyen Sözeri, “Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir travma yaşadım. Takımım için taşın altına elimi soktum, pişman değilim” diye konuştu. Kendisi ile beraber ekibinin de ellerinden geleni yaptığını ifade eden Sözeri, “Herkesin yolu açık olsun” dedi.