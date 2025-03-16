Erkan Sözeri: “Futbol Rehaveti Affetmiyor”

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Çorum FK’ya 3-2 kaybettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Sözeri, “Futbol rehaveti affetmiyor. Kötü bir maç kaybettik. Cümleler boğazımda düğümleniyor” ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında oynanan karşılaşmada, Ankara Keçiörengücü’nün galibiyet umuduyla sahaya çıktığı ancak sonuçta mağlup olduğu görüldü.

İKİNCİ YARIDA REAKSİYON YOK

Basın toplantısında maçla ilgili düşüncelerini paylaşan Erkan Sözeri, “Maçı değerlendirmek isterdim ama değerlendirecek çok bir şey görmüyorum, susmak en iyisi. Çok söylemek istediğim şey var ama susmak en iyisi diye düşünüyorum. İki kere öne geçtiğiniz maçı, eğer mağlup bitiriyorsak çok sorgulanması gereken şeyler var” dedi. İkinci yarıda takımlarının oyundaki düşüşüne dikkat çeken Sözeri, “10 kişi kaldı. Sanki biz maçı kazandık. Daha dün Konyaspor’un 9 kişiyle galibiyeti var” diyerek futbolun doğasına vurgu yaptı.

ÇORUM FK’YI TEBRİK ETTİ

Son olarak, maç atmosferi hakkında düşüncelerini paylaşan Sözeri, “Futbol rehaveti affetmiyor. Kötü bir maç kaybettik. Cümleler boğazımda düğümleniyor. Bu maçın atmosferiyle çok da bir şey söylemek istemiyorum. Çorum FK’yı tebrik ediyorum” şeklinde konuşarak, rakiplerine saygısını ifade etti.