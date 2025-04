Erkan Sözeri Geri Döndü, Sevgisi Azalmadı

ERKAN SÖZERİ’NİN İADE-İ İTİBAR SÜRECİ

Trendyol 1. Lig takımlarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri, zorlu günler geçiren takımına yeniden katkı sağlamak amacıyla geri döndüğünü açıkladı. Kulübün sosyal medya platformunda yer alan açıklamalarda, teknik direktör Sözeri futbolun sadece basit bir oyun olmadığını, bunun yanında emek, fedakarlık ve gönül işi olduğunu vurguladı. Şanlıurfaspor’dan ayrıldığı günden bu yana, kulübe olan sevgisinin hiç azalmadığını ifade eden Sözeri, “Şimdi ise belki de en zorlu dönemlerinden birini yaşayan bu camiaya yeniden hizmet etmek üzere geri döndüm” dedi.

TAKIMIN GELECEĞİ İÇİN İNANÇ VE AZİM

Takımın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Sözeri, “Buradaki her forma, her çalışan, her futbolcu ve her taraftar benim için bir hatıradır” şeklinde konuştu. Kulübün zor bir dönemden geçiyor olması, onun geri dönüş kararını etkilemedi. “Bu kulübün bana ihtiyacı olduğunu söylediklerinde geri çevirmem mümkün değildi” ifadesini kullanan teknik direktör, maddi beklentiler olmaksızın, sadece gönlüyle geri döndüğünü belirtti.

ÇALIŞMALAR VE HEDEFLER

Sözeri, “Ben buraya yeniden başlamak için değil, yarım kalan mücadeleyi tamamlamak için geldim” sözüyle niyetini vurguladı. Oyuncular, taraftarlar, yönetim ve kulüp emekçileriyle iş birliği yaparak, bu zorlu süreci iyi bir sonuca ulaştırmak adına birlikte çaba göstereceklerine inandığını aktardı. Son olarak, “Tek isteğim, inancınızı kaybetmemeniz. Çünkü ben inandım, bu şehir, bu takım, bu armaya gönül veren herkes inanarak yeniden ayağa kalkacak.” diyerek, birliktelik ve inanç mesajı verdi.