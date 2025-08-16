Erkan Taş, Gölcük Yaylası Başpehlivanı Oldu

BAŞPEHLİVAN ERKAN TAŞ OLDU

İzmir’in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını Erkan Taş kazandı. Gölcük Mahalle Stadı’nda yapılan etkinlikte, 30’u başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 pehlivan 14 değişik kategoride kıyasıya mücadele etti. Finalde rakibini yenerek altın kemer ve madalyanın sahibi olan Erkan Taş, bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

YAĞLI GÜREŞİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kuruluşta söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yağlı güreşin önemli bir ata sporu olduğunu ifade etti. Tugay, “Dileriz ki sporcularımız sadece burada değil, dünya şampiyonluklarında ve olimpiyatlarda da başarılar kazansın, bayrağımızı dalgalandırsın.” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ege Sorumlusu İnanç Güçlü, organizasyonun 39 yıl aradan sonra tekrar düzenlenmesine dikkat çekti. Güçlü, “Bu geleneği biz nasıl dedelerimizden miras aldıysak, bizim de torunlarımıza miras bırakmak gibi bir yükümlülüğümüz, tarihi sorumluluğumuz var. Toplum olarak geleneklerimizi yaşatabilirsek var olabiliriz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

PODIUMDA YER ALAN İSİMLER

Başpehlivanlık yarışmasında ikinciliği Tufan Güzel kazandı. Üçüncülük derecesini ise Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Batu elde etti. Bu sonuçlar, organizasyonun rekabetçi ruhunu ve sporun yaygınlaşmasını destekliyor.