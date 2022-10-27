Erkan Yolaç yoğun bakımda

Bir dönemin sevilen yarışmalarından ‘Evet-Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç’ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 3 aydır bağırsak enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören sunucu Erkan Yolaç’ın son 10 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında eşi, ”Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor” diyerek bilgi verdi.

Eski zamanların fenomen yarışmalarından ‘Evet-Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç, temmuz ayında geçirdiği bağırsak enfeksiyonu, zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Hastane sürecinde corona virüse de yakalanan ünlü sunucuda, daha önce geçirdiği zatürre yeniden görüldü. Koronavirüsün ardından altta yatan birçok hastalığı da ortaya çıkan 87 yaşındaki ünlü ismin eşi Asuman Tuğberk Yolaç, eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yolaç, “Erkan’da MSA-P (Multi Sistem Atrofi) ortaya çıktı. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki. Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. Duaları bekliyoruz. Erkan Bey gelecek yine gülen yüzüyle. Evet-Hayır yapar belki…” diye konuştu.