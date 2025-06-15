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Erkek Boks Türkiye, World Boxing Challenge’da Başarı Gösterdi

BAŞARILI MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Erkek Boks Milli Takımı, World Boxing Challenge Grand Prix turnuvasında 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Çekya’nın Usti Nad Labem kentinde gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda, milliler güçlü rakipleri karşısında etkileyici bir performans sergiledi.

MADALEYALARIN SAHİPLERİ

85 kiloda mücadele eden Bedirhan Kalkan, turnuvayı altın madalya ile tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eylül ayında İngiltere’de gerçekleştirilecek Dünya Boks Şampiyonası öncesi kamp ve hazırlık turnuvalarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Hekimoğlu, “Amacımız İngiltere’ye hazır bir şekilde gitmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben bu turnuvadan madalyalarla dönen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum” diye belirtti.

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