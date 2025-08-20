Erkek Cesedi Villanın Bahçesinde Bulundu

CESEDİN AİT OLDUĞU ŞAHIS BELİRLENDİ

İstanbul Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan erkek cesedinin, uzun zamandır aranan Nametullah S. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Cesedin bulunduğu an, havadan görüntüleme ile kayıt altına alındı. Dün Kumburgaz Mahallesi’nde, polis ekipleri, bir süre ortada olmayan yabancı uyruklu şahsın cesedini inşaat halinde olan bir villanın bahçesinde gömülü olarak buldu. Bulunan ceset, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda, cesedi bulunan kişinin aylardır kayıp olduğu bilgisi belirlendi. 18 Haziran 2025 tarihinde, 3 şüpheli şahsın Küçükçekmece ilçesi Teyfikbey Mahallesi’nde, alacak verecek yüzünden anlaşmazlık yaşanan bir kişiyi zorla araca bindirdikleri tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler M.Y.K., C.K. ve N.K. isimleriyle yakalandı. Bu şahısların, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamasıyla adli makamlara sevk edilip tutuklandığı bilgisi alındı.

YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU ŞAHIS BULUNDU

Olay tarihinden bu yana kayıp olan Nametullah S.’yi bulmak için gerçekleştirilen HTS analizi, yerel sokak çalışmaları ve detaylı araştırmalar sonucunda, şahsın, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde M.Y.K., C.K. ve N.K. isimli şahıslara ait inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirildi. İnşaat alanında gerçekleştirilen çalışmalarda, istinat duvarının bulunduğu kısmında yapılan kazı çalışmaları sonucunda, 4 metre derinlikte kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.