Erkek Kuaförü Caner Yıldırım Seyyar Hizmet Veriyor

MINİBÜSÜ BERBER DÜKKANINA DÖNÜŞTÜRME PROJESİ

Eskişehir’de yaşayan erkek kuaförü Caner Yıldırım, 1 milyon 250 bin TL harcayarak özel bir minibüs tasarlayıp, müşterilerine ayağına kadar hizmet sunuyor. Ağdadan yüz maskesine kadar pek çok hizmetin verildiği bu araç, enerji ihtiyacını güneşten sağlıyor. 28 yaşındaki Yıldırım, daha önce şehirlerarası tur firmasında kullanılan bu minibüsü satın alıp içini berber dükkanına benzer bir şekilde dizayn etti. Koronavirüs pandemisi esnasında aklına gelen bu projeyi bu yıl hayata geçiren esnaf, seyyar berberini kurmak için büyük bir maliyet yaptı.

HİZMETLERİ İLE MÜŞTERİLERİNİ MEMNUN EDİYOR

Berber dükkanındaki tüm hizmetleri minibüste sunabilen Yıldırım, müşterilerine tek telefonla ulaşarak, kişisel bakımlarını hızlı bir şekilde tamamlıyor. Fön makinesinden sıcak suya, şampuan ve klima gibi pek çok donanıma sahip olan araçta, bakım yaptıran müşteriler de memnun kalıyor. Atık su ve diğer çöpler, aracın haznesinde toplanıp, uygun şekilde atılıyor. Yıldırım, bu sistemin elektriğini tavanındaki paneller ile güneşten sağladığını belirtiyor.

PERSONAL CARE İHTİYACINI KARŞILIYOR

Caner Yıldırım, projesi hakkında yaptığı açıklamada, “Erkek olarak her ay kişisel bakıma ihtiyaç duyduğumuz için ve buna her ay vakit ayırmaya gerek kalmadan, daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için böyle bir araç tasarladık. Müşterilerimizin daha konforlu bir şekilde bakım almasını hedefliyoruz. Araç dahil tüm masraflarıyla birlikte toplamda 1 milyon 250 bin TL’ye mal oldu” dedi. Türkiye’de bu hizmeti sunan sayılı esnaftan biri olduğunu vurgulayan Yıldırım, pandeminin neden olduğu zaman sıkıntısından yola çıkarak bu fikri geliştirdiğini ifade etti.