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Erkek Öğrenci Yurdu’nda İyilik Haftası Etkinliği

ANLAMLI ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’in katılımıyla, Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda ‘İyilik Haftası’ kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Yurt Müdürü Mustafa Karaca ile manevi danışmanlar Ramazan Bostancı ve Veysel Topçu’nun organizasyonu ile yapılan programda, gençler “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma”, “Kırk Hadis Ezberleme” ve “Temel Dini Bilgiler” yarışmalarında bilgi ve yeteneklerini gösteriyor. Yarışmalara katılan gençlerin başarılarının desteklenmesi için para ödülleri veriliyor.

GENÇLERİN İLGİSİ MEMNUNİYET VERİYOR

Etkinlikte birincilik ödülünü sunan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, gençlerin Kur’an-ı Kerim’e, hadislere ve temel dini bilgilere olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini vurguluyor. Dilek, “Bu tür etkinlikler gençlerimizin manevi gelişimine katkı sağlamakta ve dini değerlerimizi daha iyi anlamalarına vesile olmaktadır. Yarışmalara katılım sağlayan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

GENÇLERİN MİLLİ VE DİNİ DEĞERLERİ ANLAMASI

Yurt yöneticileri ve katılımcılar, düzenlenen yarışmaların gençlerin dini bilgilere olan ilgisini artırdığını ifade ediyor. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, manevi gelişim açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor. Gençlerin bu fırsatları değerlendirmeleri, dini değerlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

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