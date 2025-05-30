Erkek Şahıs Çiftlik Evinde Bulundu

ÇİFTLİK EVİNDEKİ CİNAYET OLAYI

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir çiftlik evinde balta ile öldürülmüş bir erkek şahıs bulundu. Ailenin emniyete yaptığı kayıp ihbarının ardından, savcılık ve jandarma ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

KAYIP ŞAHIS VE AİLESİ

Olay, Üreğil Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Mustafa Karaman, Salı gününden bu yana evine dönmedi. Aile üyeleri, durumu ciddiye alarak emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. Üç gündür oğlundan haber alamayan baba, Üreğil Mahallesi’ndeki çiftlik evine giderek durumu kontrol etmek istedi. Baba, çiftlik evinin bahçesinde Mustafa Karaman’ın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durum hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıklarında, Mustafa Karaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca, yapılan incelemede, Mustafa Karaman’ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi. Olayda kullanılan balta, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı ve olaya dair geniş kapsamlı bir tahkikat başlatıldı.