Erkek Üreme Sağlığına Dikkat Edilmeli

YAŞAM KALİTEMİZİN ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Erkek kısırlığına vurgu yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, çevresel toksinler, obezite, stres ve elektronik cihazların bu konuda risk oluşturduğunu aktarıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde görev yapan Doç. Dr. Danacıoğlu, modern yaşantımızın getirdiği çevresel etkenlerin erkek üreme sağlığını tehdit ettiğini açıklıyor.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAMAK GEREK

Doç. Dr. Danacıoğlu, bu durumu tersine çevirebileceğimizi vurguluyor. Yaşam tarzımızda bilinçli değişiklikler ve erken dönemde alınacak tıbbi destek ile erkek üreme sağlığını iyileştirmenin mümkün olduğunu söylüyor.

SPERM KALİTESİ DÜŞÜYOR

Dünya genelindeki bilimsel araştırmalara değinen Doç. Dr. Danacıoğlu, erkeklerde sperm kalitesinin belirgin şekilde düştüğünü belirtiyor. “1970’ten bu zamana kadar Batı ülkelerindeki erkeklerde sperm yoğunluğunun yüzde 50’den fazla azaldığı ortaya konmuştur. Bu durumun arkasında kimyasal toksinler, çevresel maruziyetler, hormonal bozukluklar ve kötü yaşam alışkanlıkları yer almaktadır” diyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARIN ETKİLERİ

Dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazların olumsuz etkilerine değinen Doç. Dr. Danacıoğlu, “Bu cihazların sürekli kasık bölgesine yakın taşınması testis ısısını artırıyor. Testis ısısındaki artış sperm üretimini bozuyor. Obezite de hormonal dengeyi bozarak ve inflamasyonu artırarak erkek üreme sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor” şeklinde konuşuyor.

KİLO ARTIŞININ RİSKLERİ

Kilo artışının kısırlık üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çeken Doç. Dr. Danacıoğlu, vücut kitle indeksinin artması ile sperm kalitesinin anlamlı düzeyde bozulduğunu belirtiyor. “Günümüzde bu durum artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda” diyerek farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çiziyor. “Erkek kısırlığı artık halk sağlığını ilgilendiren bir sorun. Tıbbi yardım almakta gecikilmemeli. Erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, tedavi sürecinde büyük rol oynuyor” diyor.