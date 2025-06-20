Erkeklerin Cinsel Düşüncelerini Saymak Zor

DÜŞÜNCELERİN SIKLIĞINI KANITLAMA YÖNTEMİ

Erkeklerin cinsel düşünceleri hakkında sıkça duyduğumuz bir iddia var: “Her 7 saniyede bir seks düşünmek.” Bu görüş, birçok kişi tarafından artık sorgulanmaya başlandı. Ancak bu bilginin doğruluğunu nasıl kanıtlayabiliriz? İstatistiklere göre, eğer bir erkek gerçekten her 7 saniyede bir cinsellikle ilgili düşünüyorsa, bu saatte 514 kez, bir günde ise yaklaşık 7 bin 200 kere düşünmek demek oluyor. Bu rakam, gün içindeki diğer düşüncelerle kıyaslandığında oldukça yüksek. Peki, bir günlük düşünce sayısını hesaplamak ne kadar mümkün? Psikologların kullandığı bir yöntem var: “Deneyim örnekleme.” Bu yöntem ile bireyler gündelik hayatlarında bir an durdurulup akıllarından geçenleri kaydetmeleri isteniyor.

ARAŞTIRMA UYGULAMASI VE BULGULAR

Ohio State Üniversitesi’nden Terri Fisher ve ekibi bu konu üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. 283 üniversite öğrencisini üç gruba ayırarak, katılımcılardan cinsellik, yemek ve uyku hakkında düşündüklerinde tuşa basmalarını istediler. Çalışma sonuçlarına göre, erkek katılımcıların sekse dair günlük düşünce sayısı ortalama 19 iken, kadın katılımcılarda bu sayı ortalama 10 oldu. Ayrıca, erkekler yemek ve uyku hakkında da daha fazla düşünüyordu. Bu durum, erkeklerin daha dürtüsel olabileceğini ya da belirsiz hisleri “düşünce” olarak daha çok saydıklarını düşündürebilir. Araştırmada dikkat çeken başka bir unsur ise bireylerin düşünce sayısındaki büyük farklılıklardı. Bazı bireyler sadece bir kez cinsellik hakkında düşünürken, en yüksek sayıyı kaydeden kişi 388 kez düşünmeye tıklamıştı.

BİLİMSEL ETKİLER VE PSİKOLOJİK DURUM

Bu çalışmada, “ironik süreçler” ya da daha bilinen adıyla “beyaz ayı etkisi” önemli bir rol oynamaktadır. Bir izleyiciye, sadece beyaz ayı düşünmediklerinde elini indirmesini söylediğinizde, zamanla akıllarında sadece beyaz ayı kalır. Bu etkiler, araştırmaya katılanların da başına geldi. Araştırmacılar, cinsellik hakkında düşündüklerinde tuşa basmalarını istedi. Katılımcılar, cinsellikten uzak durmaya çalışırken aynı zamanda her düşündüklerinde kumandaya basmayı hatırlamak zorundaydılar. Bu, 388 kez tıklayan katılımcının durumu üzerinde etki yaratmış olabilir.

DAHA KAPSAMLI YAKLAŞIMLAR VE SONUÇLAR

Almanya’da Wilhelm Hoffman ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada, akıllı telefonlar üzerinden katılımcılara bildirim göndermeyi denediler. Bu yöntem, katılımcıların düşünmediklerini kaydetmelerine yardımcı olmayı amaçladı. Sonuçlar, Ohio Üniversitesi’ndeki Fisher çalışmasının bulgularıyla direkt karşılaştırılamasa da, katılımcılar yalnızca günde ortalama bir kez cinsellik hakkında düşündüklerini kaydetti. Yine de cinsel düşüncelerin daha az düşündüğünü belirtmeleri, bu mitin yanlış olduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, insanların cinsellik hakkında düşündüğü sıklığın kişiden kişiye değişiklik gösterdiği ve bu düşüncelerin doğal bir ölçü biriminin olmadığı kesin. Kişilerin ne zaman ne düşündüğünü ölçmek, düşüncelerin davranışlarını etkileyebiliyor. Yazının sonunda kendinize bir soru sorabilirsiniz: Okurken aklınızdan kaç düşünce geçti? Düşünceler üzerine daha fazla tartışacak konu mevcut.