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“Erkekliğin Yüzde Doksanı Kaçmaktır.”

BOĞA SALDIRISINDAN KAÇIŞ

Bingöl’de, yol ortasında karşılaştığı boğanın saldırısından kurtulan halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, yaşadığı olayı anlattı. Bürkük, “Halk otobüsüyle İçmeler TOKİ’ye giderken aniden bir araba beni sollayıp geçti. Sonra yolun ortasında bir boğa gördüm. Mecburen inip boğayı kenara almak istedim. Araçta bir sopa vardı, onu alıp boğayı korkutmaya çalıştım. Ancak boğa bana saldırınca panikle kaçtım ve aracın arka tarafına doğru geçip gizlendim.” şeklinde ifade etti.

KAÇIŞIN TEMELİ

Bürkük, boğanın diğer taraftan geçip gitmesinin ardından tekrar aracına binip yoluna devam etti. Yaşadığı bu deneyime dair “Erkekliğin yüzde 90’ı kaçmaktır, bazen öyle gerekiyor” bilgisini paylaştı.

YEREL HABERLERDE GÜNDEM OLDU

Olay, bölgedeki halk tarafından ilgiyle karşılanırken, Bürkük’ün cesareti ve yaşadığı korku, bir kez daha hayvanların kontrol altına alınmasının önemini vurguladı.

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