Erken Emeklilik İçin Yeni Düzenleme

ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDA YENİ DÜZENLEME

Türkiye’deki milyonlarca vatandaş, erken emeklilik müjdesini bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1995 ile 2015 yılları arasında sigorta girişi yapılan bireylere yönelik erken emeklilik imkanı sunacak bir düzenleme için hazırlıklarını başlattı. Peki, hangi şartlar altında bu fırsattan yararlanmak mümkün olacak? İşte detaylar…

ENGELLİLER İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yeni düzenlemeye göre, en az yüzde 40 oranında engeli bulunan bireyler, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3 bin 600 prim gününe sahip olmaları şartıyla yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Ayrıca, çalışma hayatı süresince hastalık ya da kaza sonucu en az yüzde 60 oranında çalışma gücünü kaybeden kişiler de malulen emekli olabiliyor. Bu durumda olan bireyler için gereken süre ise 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günüdür. Eğer kişi, başkasının bakımına muhtaç durumda ise yalnızca 1800 prim günü ile emekliliğe hak kazanıyor.

ÇOCUK SAHİBİ ANNELERE EK HAKLAR

Sigortalı olarak çalışan annelere, erken emeklilik konusunda ek haklar tanınıyor. Üç çocuğa kadar borçlanma yapabilen kadınlar, toplamda 2 bin 160 güne kadar prim kazanarak emeklilikte gereken yaş ve gün koşullarını daha erken sağlamış oluyor. Bu durum, anneler için emeklilik planlamasını kolaylaştıran önemli bir fırsat sunuyor.