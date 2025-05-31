Erken Emeklilik Tarihleri Açıklandı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye’deki çok sayıda sigortalı çalışanın dikkatini çekmek için çeşitli paylaşımlar yapıyor. Özellikle erken emeklilik hakkında çıkan son dakika gelişmeleri, sigortalı çalışan birçok bireyin ilgisini üzerine topluyor. Bunun yanı sıra SGK, geçmiş dönemlerde de bazı önemli bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Yapılan paylaşımlara göre, belirli koşullar sağlandığında erken emeklilik hakkı kazanmak mümkün olabiliyor.

ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDAKİ ŞARTLAR

Ayrıca SSK girişi 1994-2014 yılları arasında olan bireylerle, diğer tarihlerde SSK girişi yapan herkes için önemli konular mevcut. Bu durum, SSK başlangıcı 1994-2014 arasında olup diğer tarihlerde SSK girişi yapanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, SGK tarafından açıklanan ve SSK başlangıç tarihi 1994-2014 ile diğer tarihler arasında olan sigortalıları ilgilendiren önemli noktalar neler? Aşağıda, erken emekliliğin kapıda olduğunu gösteren 2160 ve 3600 günle ilgili bazı bilgiler yer alıyor.