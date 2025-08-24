Erken Emeklilik Umut Ediliyor, Ancak Zor

ERKEN EMEKLİLİK ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLER

Uzmanlar, iş gücünden erkenden ayrılmayı umut ediyor olsanız da bunun o kadar kolay olmadığını belirtiyor. Empower’ın 2 Haziran’da 1001 yetişkinle gerçekleştirdiği ankete göre, Amerikalılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusu yöneltildiğinde ortalama yanıt 58 yaş oldu. Bu rakam, şu anki emeklilik yaşından oldukça genç bir yaş olarak öne çıkıyor.

MEVCUT EMEKLİLİK YAŞLARI

Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’nin verilerine göre, 2024 itibarıyla erkeklerin ortalama emeklilik yaşı 64, kadınların ise 62 olarak belirlendi. Ancak bu ortalama yaşlarda bile, çalışanların emeklilik planları pek de net olmayabiliyor. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü’nün iş birliğiyle yayımlanan 2024 tarihli bir rapor, birçok Amerikalının (yüzde 58) beklentilerinin aksine daha erken emekli olduğunu gösteriyor.

ERKEN EMEKLİLİĞİN NEDENLERİ

Erken emekli olanların yüzde 46’sı sağlık sorunlarını, yüzde 43’ü iş ile ilgili problemleri ve yüzde 20’si ailevi nedenleri öne sürdü. Sadece yüzde 21’lik bir kesim, maddi açıdan istikrarlı olduğu için erken emekliliği tercih ettiğini ifade ediyor.