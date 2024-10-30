More
Gündem

Erken Oy Kullanımında Rekor Seviyeler Var

erken-oy-kullaniminda-rekor-seviyeler-var

ERKEN OY KULLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine sadece bir hafta kalırken, erken oy kullanma sürecinde ülke genelinde 51 milyondan fazla seçmen oy kullandı. The Hill’in aktardığına göre, 60. başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, milyonlarca Amerikalı seçmen, ya posta yoluyla ya da sandıklarda erken oy verme haklarını kullanmayı sürdürüyor.

SEÇİM LABORATUVARINDAN AÇIKLAMA

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı’nın verilerine göre, ABD genelinde erken oy kullanma imkanının bulunduğu eyaletlerde dün yerel saat 16.00 itibarıyla 24 milyondan fazla kişi posta yoluyla oy kullandı ve yaklaşık 27 milyon kişi ise bizzat sandıklarda erken oy verme işlemini gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Giritli Ustanın Tarifi, Trabzon’da Hazırlanıyor!

Trabzonlu İsmail Özçilingir, 1986'dan beri Giritli ustasından öğrendiği yöntemle palamut lakerdası hazırlayıp Türkiye genelinde sipariş üzerine gönderiyor. Tekniğiyle fark yaratıyor.
Ekonomi

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Uludağ Elektrik, 3 milyondan fazla müşterisine hizmet vererek enerji tasarrufu bilincini artırmaya yönelik projeler geliştiriyor. Çocuklara kitaplar dağıtıp eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.