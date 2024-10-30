Erken Oy Kullanımında Rekor Seviyeler Var

ERKEN OY KULLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine sadece bir hafta kalırken, erken oy kullanma sürecinde ülke genelinde 51 milyondan fazla seçmen oy kullandı. The Hill’in aktardığına göre, 60. başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, milyonlarca Amerikalı seçmen, ya posta yoluyla ya da sandıklarda erken oy verme haklarını kullanmayı sürdürüyor.

SEÇİM LABORATUVARINDAN AÇIKLAMA

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı’nın verilerine göre, ABD genelinde erken oy kullanma imkanının bulunduğu eyaletlerde dün yerel saat 16.00 itibarıyla 24 milyondan fazla kişi posta yoluyla oy kullandı ve yaklaşık 27 milyon kişi ise bizzat sandıklarda erken oy verme işlemini gerçekleştirdi.