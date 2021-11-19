Erken seçim çağrısına AK Parti'den yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim talebine AK Parti’den yanıt gecikmedi.

Bülent Turan böyle bir gündemleri olmadığını söyledi. Cahit Özkan “2018’den sonra 6 kez seçimi gündeme getirdiler. Milletimize şikâyet ediyoruz” diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in erken seçim çağrısına AK Parti cephesinden tepki geldi:

> AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacak. Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahip. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok.

MİLLETİMİZİ DAR BOĞAZA İTME GAYRETİ

> AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan: Türkiye düşmanlarına ‘dostlarımız’ diyerek seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar? Anayasa’ya göre seçim demek bir mutabakattır, sözleşmedir. 2018 seçimlerinden sonra tam 6 kez seçimi gündeme getirmiş olan ittifak, milletimizi dar boğaza itme gayretinden başka hiçbir anlayışa sahip değildir. Milletimize şikâyet ediyoruz.