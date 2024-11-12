More
Gündem

Erken Seçim Tarihi Belirlendi Almanya’da

erken-secim-tarihi-belirlendi-almanya-da

ALMAN PARTİLERİ ERKEN SEÇİM TARİHİNDE ANLAŞTI

Alman basınındaki bilgilere göre Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hristiyan Demokrat Birliği/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları, erken seçim tarihi üzerinde uzlaşma sağladı. Yapılan anlaşma sonucunda erken seçimlerin 23 Şubat 2025’te gerçekleşmesi kararlaştırıldı.

CUMHURBAŞKANINA BAĞLI NİHAİ KARAR

Bu konudaki son kararı ise Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek. Ülkede erken seçime gitme sürecinin başlaması için Başbakan Olaf Scholz’un Federal Meclisten güven oyu talep etmesi gerekiyor. Eğer Başbakan güven oyu alamazsa, Cumhurbaşkanı’nın meclisi 21 gün içerisinde feshetmesi ve ardından 60 gün içinde yeni seçimlerin yapılması gerekecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.