Erken Seçim Tarihi Belirlendi Almanya’da

ALMAN PARTİLERİ ERKEN SEÇİM TARİHİNDE ANLAŞTI

Alman basınındaki bilgilere göre Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hristiyan Demokrat Birliği/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları, erken seçim tarihi üzerinde uzlaşma sağladı. Yapılan anlaşma sonucunda erken seçimlerin 23 Şubat 2025’te gerçekleşmesi kararlaştırıldı.

CUMHURBAŞKANINA BAĞLI NİHAİ KARAR

Bu konudaki son kararı ise Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek. Ülkede erken seçime gitme sürecinin başlaması için Başbakan Olaf Scholz’un Federal Meclisten güven oyu talep etmesi gerekiyor. Eğer Başbakan güven oyu alamazsa, Cumhurbaşkanı’nın meclisi 21 gün içerisinde feshetmesi ve ardından 60 gün içinde yeni seçimlerin yapılması gerekecek.