Erken Teşhisle Kanseri Yenmek Mümkün

Emekli memur Nuray Ergüden, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Çayyolu KETEM’de gerçekleştirdiği rutin kontrolünde sol memesinde bir kitle tespit edilmesi sonucunda meme kanseri teşhisi aldı. Etlik Şehir Hastanesi’nde ameliyat edilen Ergüden, ardından dört seans kemoterapi ve on iki seans radyoterapi tedavisi gördü. Yaklaşık yedi ay süren yoğun bir tedavi sürecinin ardından kanseri yendi.

Erken Teşhisin Önemi

Nuray Ergüden, KETEM taraması neticesinde erken tanı aldığını ifade ederek, “İlk öğrendiğimde çok ağlıyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Birçok kişiyi aramak istedim. Tedavi süreci mutsuz olduğum, düştüğüm anlar oldu. Kitlem çok büyük değildi. ‘Küçültmeden ameliyata girelim’ dedi doktorum. İlk önce ameliyatla başladı. Lenf bezlerime metastaz yapmıştı kanserli hücre. Onları da temizlediler. Doktorlarım hep bana ‘Biz bu tedaviyi yapacağız. Yüzde 99 seni şifalandıracağız’ dedi. Ben buna inandım, güvendim. Erken teşhis bana çok büyük avantaj sağladı. Belki geç kalınsaydı hastalık başka yerlere sıçrayacaktı, tedavi daha uzun sürecekti. Ama erken teşhis ile yedi ayda hastalığı atlattım” dedi.

Aile Desteği ve Motivasyon

Zor dönemlerinde ailesinin yanında olduğunu belirten Ergüden, “Kemoterapi sürecinde saçlarım döküldü. O görüntüden hoşnut olmadım. Ama biliyordum gelecek saçlar ve geldi. Her şey yoluna giriyor. Artık ailemle, çocuklarımla daha çok beraber olacağım. Kadınlara çağrım, ayna karşısına geçin ve kendinizi muayene edin. Ben bu zamana kadar hiç bunu yapmamıştım. Hep kendimi ertelemiştim. Benim ailemde yoktu böyle bir şey. Ama bende oldu. Bundan sonra gezmek istiyorum ailemle sadece” şeklinde konuştu.

Doktorun Görüşü

Etlik Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği’nden Dr. Mahmut Onur Kültüroğlu ise, “Ne kadar erken tanı koyarsak hastanın maruz kalacağı tedavinin şiddeti azalıyor ve hastadaki yan etkileri azalabiliyor” dedi.