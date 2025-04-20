Erkenek Tüneli’nde Tır Yangını Çıktı

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE YANGIN OLAYI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek Tüneli’nde kömür yüklü bir tırda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan tünel, daha sonra yeniden ulaşım için açıldı. Olay, saat 19.30 civarında Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tünel içinde ilerleyen kömür yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmında alev aldı.

YOĞUN DUMANLA MÜCADELE

Çıkan yangın sonucunda tünel yoğun bir dumanla kaplandı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanın yoğunluğu nedeniyle ekiplerin müdahalesi oldukça zorlaştı. Yangın, ekiplerin uzun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen başka bir aracın sürücüsü Salih Ç. ise Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VALİ’DEN İNCELEME

Olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Vali Seddar Yavuz bölgeye geldi. Yangının ardından tünelde yaklaşık 3 saat süren çalışmalar yapıldı ve sonunda tünel çift yönlü trafiğe açıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme süreci devam ediyor.